La Jordan-Ford 191 di Michael Schumacher torna all’asta

Il prossimo 2 febbraio, a Parigi, Bonhams metterà all’asta la Jordan-Ford 191 con cui Michael Schumacher fece il suo debutto in Formula 1, nel Gran Premio del Belgio del 1991. Quella monoposto aprì le porte alla strabiliante carriera del pilota tedesco che, nel 1994, guadagnò il primo dei suoi 7 titoli mondiali nel Circus. Nella gara di esordio, l’asso di Kerpen si mise subito in luce, guadagnando il settimo posto in griglia di partenza, sulla difficilissima pista di Spa-Francorchamps, dove emerge la stoffa dei migliori. Purtroppo un problema alla frizione lo costrinse al ritiro in corsa, ma il suo talento non passò inosservato.

Un astro nascente dell’automobilismo

Schumacher proveniva dalle gare di durata, dove difendeva i colori della Mercedes-Benz. In quel mondo era una stella promettente. Eddie Jordan lo chiamò in Formula 1 per sostituire Bertrand Gachot, coinvolto in quel periodo in una spiacevole bega giudiziaria. Dopo averlo vista in azione sulla pista belga, molti capirono il valore di Michael. Flavio Briatore decise subito di portarlo alla Benetton.

Sette titoli mondiali per Schumacher

Nel 1994 lo straordinario pilota tedesco mise a segno il primo successo iridato. La sua leggendaria immagine si consolidò con i trionfi a ripetizione guadagnati con la Ferrari, alla cui storia si è legato per sempre. In tempi recenti, la F2003 GA con cui il tedesco vinse il sesto titolo mondiale è stata venduta a 14,8 milioni di euro.

Vivace interesse collezionistico per i suoi cimeli

Ora sarà la Jordan-Ford 191 a confrontarsi con l’interesse dei collezionisti. Il blasone del mezzo non è paragonabile a quello delle “rosse”, ma il fatto che questa monoposto abbia scritto il primo atto della carriera di Michael Schumacher in Formula 1 ne fa un lotto appetibile. Ricordiamo che nel 2018, la vettura a ruote scoperte di Eddie Jordan, fu premiata da The Daily Telegraph come bolide del Circus più bello di tutti i tempi. Le stime della vigilia, per l’esemplare in vendita, ballano da 1,3 a 2 milioni di euro.