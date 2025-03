Liberty Media ha deciso di rinnovare la fiducia a Stefano Domenicali, prolungando il suo contratto come CEO della Formula 1 fino al 2029. Questa scelta premia il lavoro svolto dal manager italiano, che dal 2021 ha guidato una vera e propria rinascita della massima categoria motoristica mondiale. Gli spettatori sono cresciuti in modo significativo, la presenza digitale ha raggiunto nuovi livelli e i diritti televisivi hanno toccato cifre record. Inoltre, il calendario è stato ampliato, portando le gare in nuovi mercati e in paesi che non avevano mai ospitato un Gran Premio.

Un curriculum di eccellenza

Il percorso professionale di Domenicali rappresenta un valore aggiunto per la Formula 1. Prima di assumere il ruolo attuale, ha ricoperto posizioni di rilievo come team principal in Ferrari, vice-presidente in Audi e amministratore delegato di Lamborghini. Questo background gli ha permesso di guidare la trasformazione del campionato, puntando su digitalizzazione, sostenibilità e miglioramento dell’esperienza dei tifosi.

Grazie alla sua visione strategica, la Formula 1 è diventata un prodotto globale sempre più appetibile per sponsor e investitori. L’attenzione alla spettacolarità degli eventi e all’interazione con il pubblico ha contribuito in modo significativo al successo recente della categoria.

Le sfide del prossimo quinquennio

Con l’estensione contrattuale, Domenicali potrà concentrarsi su obiettivi a lungo termine. La Formula 1 mira a consolidare la propria posizione di leader nel motorsport mondiale, implementando tecnologie all’avanguardia e pratiche più sostenibili. Tra le priorità, spiccano l’ulteriore espansione in mercati emergenti e l’innovazione nei format di gara.

“Sono onorato di continuare a guidare questo incredibile sport che amo. La passione e l’energia dei fan sono il cuore pulsante di tutto ciò che facciamo”, ha dichiarato Domenicali, ribadendo il suo impegno per il futuro della Formula 1.

Anche il CEO di Liberty Media, Derek Chang, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti sotto la guida di Domenicali, evidenziando la crescita commerciale e l’aumentato coinvolgimento dei tifosi.

Con questa conferma al vertice, la Formula 1 si prepara ad affrontare le sfide future con continuità gestionale e ambizioni sempre più elevate, puntando a rafforzare il proprio status di competizione motoristica di riferimento mondiale.