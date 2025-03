“La situazione è molto triste”. Con queste parole, il giornalista tedesco Felix Gorner ha riportato l’attenzione sulle condizioni di salute dell’ex pilota di Formula 1 Michael Schumacher, svelando dettagli inediti sul suo stato attuale dopo il drammatico incidente sciistico avvenuto nel 2013.

Una situazione triste

Il sette volte campione del mondo vivrebbe in una condizione di totale dipendenza dall’assistenza continua, incapace di comunicare verbalmente e circondato da una cerchia estremamente ristretta di persone fidate, stimata in non più di una ventina, secondo quanto rivelato dal reporter dell’emittente RTL, noto per essere vicino alla famiglia Schumacher.

Dall’incidente sulle nevi di Méribel, la famiglia ha adottato una politica di riservatezza impenetrabile attorno alla figura del campione tedesco, una scelta che Gorner ha definito “giusta”. Tuttavia, le sue recenti dichiarazioni potrebbero non essere accolte favorevolmente dai familiari, da sempre attenti a proteggere la privacy di Michael Schumacher.

Nel corso degli anni, sono emerse indiscrezioni riguardo a trattamenti innovativi cui sarebbe sottoposto il pilota, tra cui una presunta “terapia motoristica”. Questa terapia includerebbe l’uso di auto sportive per stimolare la memoria e le funzioni cognitive, con costi che si ipotizzano essere astronomici, dimostrando l’impegno della famiglia nel garantire le migliori possibilità di recupero.

Blocco compatto e sicurezza impenetrabile

La gestione delle informazioni sulle condizioni salute Schumacher è sempre stata estremamente rigorosa, anche in seguito a spiacevoli episodi come il tentativo di ricatto da parte di una guardia del corpo, che aveva cercato di vendere documenti riservati sul suo stato di salute.

Nonostante le difficoltà, l’eredità sportiva di Michael Schumacher rimane indelebile nel mondo della Formula 1. Tuttavia, il dibattito su come bilanciare il diritto alla privacy della famiglia con il desiderio dei fan di conoscere il destino di uno dei più grandi piloti della storia continua a essere acceso. Il dispiacere è sapere che Schumi è ancora con noi, ma non come prima.