Un accordo storico segna una nuova era per la Formula 1: è stato rinnovato il Patto della Concordia, includendo per la prima volta anche la nuova scuderia Cadillac. Questo rinnovo pone le basi per una stabilità economica, l’introduzione di nuovi circuiti e un futuro promettente per il campionato automobilistico più seguito al mondo.

Rinnovato lo storico patto

Il Patto della Concordia, elemento fondamentale dell’organizzazione della Formula 1, regola i rapporti economici e operativi tra la Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA), la Formula One Management (FOM) e i team partecipanti. Con l’attuale accordo in scadenza nel 2025, le parti hanno lavorato intensamente per garantire continuità e miglioramenti al campionato.

Stefano Domenicali, CEO e Presidente della Formula 1, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto: “Il nostro obiettivo è garantire che lo sport continui a crescere e che i fan possano vivere un’esperienza sempre più emozionante”. L’interesse per la competizione è in costante aumento, con numerosi promotori che desiderano ospitare un Gran Premio, come confermato dallo stesso Stefano Domenicali.

Le novità della Formula 1

Tra le novità più rilevanti, il calendario vedrà il debutto del circuito cittadino di Madrid nel 2026, mentre lo storico circuito di Monza sarà confermato fino al 2029. Tuttavia, altre piste iconiche, come Imola, potrebbero entrare in un sistema di rotazione, simile a quello già applicato al Gran Premio del Belgio.

Nel comunicato ufficiale, Liberty Media, proprietaria dei diritti commerciali, ha sottolineato che la Formula 1 sta attraversando il periodo più florido della sua storia, con benefici evidenti per tutti gli stakeholder coinvolti. La parte commerciale dell’accordo è stata definita, ma restano ancora da finalizzare gli aspetti legati alla governance, che saranno discussi nelle prossime settimane. Questo passaggio sarà cruciale per garantire una gestione trasparente e un equilibrio di poteri all’interno dell’organizzazione.

La stagione 2025, già avviata con il GP d’Australia, proseguirà con il ritorno della Cina nel calendario, confermando la capacità della Formula 1 di evolversi continuamente e di mantenere il proprio fascino globale.