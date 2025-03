F1 GP Australia 2025: McLaren domina, Ferrari in difficoltà

McLaren domina al debutto stagionale, mentre le rivali inseguono. Il F1 GP Australia 2025, disputato sul circuito di Albert Park a Melbourne, ha regalato agli appassionati un mix esplosivo di emozioni, polemiche e sorprese, aprendo ufficialmente la nuova stagione con colpi di scena e strategie inaspettate.

La McLaren ha impressionato tutti con una prestazione straordinaria, conquistando l’intera prima fila in qualifica. Lando Norris ha siglato la pole position, seguito dal compagno di squadra Oscar Piastri, in una dimostrazione di forza che lancia un messaggio chiaro: la scuderia di Woking è pronta a puntare al titolo mondiale.

Non altrettanto brillante è stato l’inizio per Max Verstappen, che si è dovuto accontentare del terzo posto. La sua Red Bull RB21 ha evidenziato problemi di stabilità al posteriore, un aspetto su cui il team dovrà lavorare per restare competitivo. In quarta posizione si è piazzato George Russell con la Mercedes, che ha adottato una strategia focalizzata sui long run con gomme dure durante le prove libere.

Tra le sorprese più positive del weekend, spiccano Yuki Tsunoda con la Racing Bulls, quinto, e Alex Albon con la Williams, sesto. Entrambi i piloti hanno saputo sfruttare al massimo il potenziale delle loro monoposto, regalando soddisfazioni inattese ai rispettivi team.

La Ferrari, invece, ha deluso le aspettative: Charles Leclerc e Lewis Hamilton, settimo e ottavo, non sono riusciti a capitalizzare i segnali positivi mostrati nelle prove. Nonostante alcune indicazioni incoraggianti, la scuderia di Maranello dovrà rimboccarsi le maniche per risalire la classifica.

Tra gli altri eventi degni di nota, spicca l’esordio del giovane Andrea Kimi Antonelli, che ha dimostrato grande maturità sul difficile tracciato australiano. Sfortunato, invece, Oliver Bearman, protagonista di un incidente nelle prime prove libere, fortunatamente senza conseguenze fisiche.

Con la stagione appena iniziata, la McLaren ha già fatto capire che sarà una delle squadre da battere. Per conquistare il titolo 2025, gli avversari dovranno fare i conti con la determinazione della squadra di Woking.