Citroen C1 Aircross: il futuro SUV di piccole dimensioni

Dopo il successo registrato con la C3 Aircross, la gamma del costruttore francese potrebbe essere ampliata alla più piccola Citroen C1 Aircross. Lunga all’incirca quattro metri, rappresenterà la gemella della futura Peugeot 1008 ed entrambi gli inediti SUV di piccole dimensioni condivideranno la piattaforma modulare CMP con le Peugeot 208 e 2008.

Perciò, la gamma della nuova Citroen C1 Aircross non dovrebbe comprendere solo la motorizzazione a benzina 1.2 PureTech a tre cilindri sia aspirata che sovralimentata in varie declinazioni di potenza, ma anche il modello e-C1 Aircross a propulsione elettrica. Inoltre, rappresenterà anche la sostituta della citycar C1 che non avrà eredi dirette.

Esteticamente, l’inedita Citroen C1 Aircross sarà riconoscibile per il frontale in linea con lo stile della nuova compatta C4, ma il design della carrozzeria sarà più squadrato come il modello C-Cubed destinato al mercato indiano. Per quanto riguarda il debutto, questa piccola SUV del costruttore transalpino potrebbe rappresentare la sorpresa del 2021, mentre il prezzo base ammonterà a circa 15.000 euro.