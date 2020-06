Citroen C1 JCC+, prezzo e disponibilità

Di Francesco Irace mercoledì 10 giugno 2020

Arriva nelle concessionarie italiane a partire da settembre, da 14.450 euro

Citroen, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ha realizzato la serie speciale Citroën C1 JCC+, nata dall'estro creativo dello stilista francese Jean-Charles de Castelbajac, discendente di un'antica famiglia nobile del Bigorre. A lui il merito di una nuova personalizzazione per il marchio del "double chevron", che giunge in società dopo l'Art Car E-MEHARI e la C3 JCC+. Ora il marchio francese comunica che la nuova versione speciale sarà disponibile a partire da settembre con prezzi a partire da 14.450 euro.

Le caratteristiche della versione speciale

Tornando alla serie speciale, la firma di Jean-Charles de Castelbajac si ritrova sulle conchiglie dei retrovisori, sui coprimozzo, sulle personalizzazioni del montante posteriore e nelle decorazioni interne, specifiche per tale allestimento. La Citroën C1 JCC+ dispone di tetto bicolore nero, con profili passaruota e impunture specifiche: tutto è orientato alla sua specificità linguistica. La dotazione per il comfort comprende la climatizzazione automatica e l'accensione automatica dei fari. Poi ci sono sei sistemi di assistenza alla guida che facilitano l'utilizzo in città, tra cui la telecamera di retromarcia. La spinta fa capo al motore VTi 72 S&S.