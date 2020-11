La Peugeot 2008 è "Auto Europa 2021"

Di Francesco Irace domenica 1 novembre 2020

La B-Suv del marchio del Leone è stata eletta dall'UIGA, Unione Italiana dei Giornalisti dell’Automotive

La nuova Peugeot 2008 è stata eletta “Auto Europa 2021” dall'UIGA, l’Unione Italiana dei Giornalisti dell’Automotive. È la sesta Peugeot a vincere questo prestigioso premio dopo la 207 incoronata nel 2007, 3008 nel 2010, la 208 nel 2013, la 2008 nel 2014 e la 308 nel 2015.

Per la prima volta, oltre ai soci UIGA, alla votazione hanno partecipato una giuria di opinion leader ed il pubblico che hanno così potuto contribuire a scegliere la migliore tra le sette finaliste. Il premio Auto Europa è destinato alla vettura protagonista del mercato del prossimo anno scelta tra 15 candidate, prodotte in Europa in almeno 10.000 esemplari e commercializzate nel Vecchio Continente.

“Questo premio rappresenta, dopo Nuova 208, l’ulteriore conferma della bontà del progetto industriale di Peugeot che ha voluto con queste piattaforme e con questi nuovi stili di design affermare un nuovo concetto di automobile, bella, di qualità, ma soprattutto con un altissimo livello di innovazione tecnologica, legata anche alla derivazione full electric. Basti pensare che in Italia oggi già 20 mila Clienti in pochissimi mesi hanno scelto la nuova 2008. Il Brand Peugeot con questo passaggio mette un altro tassello importante nella sua evoluzione, nella sua crescita di immagine e di forza sul mercato italiano”, ha dichiarato Salvatore Internullo, Direttore Marchio Peugeot Italia.