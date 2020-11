Peugeot 208: la nuova gamma Model Year 2021

Di Dario Montrone martedì 3 novembre 2020

Ecco la nuova Peugeot 208 Model Year 2021, con la gamma completa degli allestimenti Like, Active Pack, Allure Pack e GT Pack



La gamma italiana della Peugeot 208 è stata aggiornata in occasione del Model Year 2021, la cui novità principale è rappresentata dall'allestimento base Like, in vendita a 15.700 euro con il motore a benzina 1.2 PureTech aspirato da 75 CV di potenza e 18.600 euro con il propulsore diesel 1.5 BlueHDi da 100 CV di potenza.

Per il resto, la gamma aggiornata della Peugeot 208 prevede anche gli allestimenti standard con le denominazioni Active, Allure e GT, più le speciali declinazioni Active Pack, Allure Pack e GT Pack con il sovrapprezzo di 800 euro. Inoltre, la gamma Model Year 2021 dell'utilitaria francese comprende anche l'unità a benzina 1.2 PureTech Turbo nelle versioni da 100 CV e 130 CV di potenza, nonché il modello e-208 a propulsione elettrica da 136 CV di potenza.

Il valore aggiunto delle versioni speciali Pack

Nello specifico, l'allestimento Active Pack della Peugeot 208 Model Year 2021 è dotato di Extended Traffic Sign Recognition, alzacristalli posteriori elettrici, specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, sensori di parcheggio posteriori, fari anteriori Eco Led, cerchi in lega Taksim da 16 pollici di diametro e quadro strumenti con il display centrale a colori da 3,5 pollici. L'allestimento Allure Pack, invece, comprende i dispositivi Peugeot Connect SOS&Assistance e AEBS3 con il sistema di frenata anticollisione anche notturno, la retrocamera VisioPark 180° e il display Head-Up Digital 3D da 10,0 pollici. Infine, l'allestimento GT Pack ha la dotazione di serie completa di cerchi in lega Bronx da 17 pollici di diametro, Drive Assist Plus, Keyless Access&Start, sedili anteriori riscaldabili ed interni in Alcantara e Tep bicolore Grigio Diamantato e Nero Mistral.