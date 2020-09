Peugeot 1008: in arrivo la nuova SUV di piccole dimensioni

Di Dario Montrone venerdì 11 settembre 2020

Dopo la 2008, la Casa del Leone punterà ancora sulle SUV di piccole dimensioni con l'inedita Peugeot 1008 che sarà disponibile anche nella versione elettrica e-1008



In sostituzione della citycar 108, nel corso del 2021 - o 2022 - sarà introdotta la nuova Peugeot 1008, inedita SUV di piccole dimensioni. Infatti, la carrozzeria a cinque porte sarà lunga all'incirca 415 centimetri, mentre l'abitacolo avrà la configurazione a cinque posti. Nella gamma sarà posizionata tra l'utilitaria 208 e la SUV compatta 2008 che, in lunghezza, misurano esattamente e rispettivamente 406 centimetri e 430 centimetri.

Inoltre, come i suddetti modelli della Casa del Leone, la nuova Peugeot 1008 sarà dotata della piattaforma modulare CMP, utilizzata anche per le SUV di piccole dimensioni DS 3 Crossback e Opel Mokka, con cui condividerà altre componenti. Per quanto riguarda il listino, il prezzo base dovrebbe ammontare a circa 18.500 euro, giusta 'via di mezzo' tra i 15.450 euro dell'utilitaria 208 e i 21.450 euro della SUV compatta 2008. Tuttavia, non è esclusa la strategia commerciale che punterà sull'aggressivo prezzo di circa 16.000 euro.

Solo a benzina o elettrica

A livello di motorizzazioni, la gamma dell'inedita Peugeot 1008 dovrebbe essere limitata solo all'unità a benzina 1.2 PureTech a tre cilindri nelle versioni da 75 CV, 100 CV e 130 CV di potenza. Categoricamente escluso, invece, il motore diesel 1.5 BlueHDi. In compenso, sarà proposta anche come modello e-1008 con il propulsore elettrico da 136 CV di potenza. Infine, la calandra sarà caratterizzata dal nuovo logo del costruttore automobilistico francese.