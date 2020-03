Peugeot 108: gamma aggiornata per la citycar del Leone

Di Dario Montrone giovedì 12 marzo 2020

Novità per la citycar francese Peugeot 108, non solo per la gamma, ma anche a livello di equipaggiamento e personalizzazioni.



La gamma italiana della Peugeot 108 è stata aggiornata con alcune novità, a partire dall'allestimento base Active con la dotazione di serie ampliata all'autoradio digitale High DAB, nonché al climatizzatore manuale. Questi aggiornamenti sono condivisi con l'allestimento Style che, invece, non prevede più i cerchi in lega da 15 pollici di diametro nemmeno come optional, ma il relativo prezzo di listino è stato ridotto di 250 euro.

Le novità riguardano anche l'allestimento Allure della Peugeot 108, dotata in questa configurazione dell'autoradio digitale Triple Play DAB con il display touch screen da 7,0 pollici. Queste novità sono previste anche per la versione speciale Collection, tra l'altro con la dotazione di serie ampliata alla personalizzazione Speed e disponibile con il nuovo colore Bianco Lipizan pastello senza sovrapprezzo.

Per quanto riguarda le personalizzazioni che figurano tra gli optional, la Peugeot 108 è proposta con la nuova colorazione Smooth Green metallizzato e i nuovi interni in tessuto nella tinta White Jusa, mentre per le versioni nell'allestimento Style è opzionabile il tetto di colore nero Black Diamond con il sovrapprezzo di 250 euro. La speciale declinazione Collection, invece, sono disponibili la tinta Blu Calvi metallizzato per la carrozzeria e gli interni in tessuto di colore Adamite Green Jusa o Blu Jusa.

Infine, è stata ridotta la gamma della Peugeot 108 Top!, la variante con il tetto in tela commercializzata solo con la carrozzeria a cinque porte. La relativa gamma è declinata negli allestimenti Allure, Style e Collection, mentre il sovrapprezzo rispetto alla configurazione standard ammonta a 1.150 euro.