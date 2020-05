DS 3 CROSSBACK E-TENSE: nuovi servizi di connessione e ricarica

Di Tommaso Giacomelli venerdì 29 maggio 2020

DS 3 CROSSBACK E-TENSE presenta nuovi servizi di connessione e ricarica, che la rendono più tecnologica e moderna

La nuova app MyDS introduce una nuova frontiera della connettività che interagisce direttamente con la DS 3 CROSSBACK E-TENSE. Grazie a questa app, dal proprio smartphone si possono effettuare specifiche operazioni che rientrano nella gestione quotidiana della vettura. Ad esempio, si possono: verificare lo stato di carica della batteria di trazione; avviare un programma di carica; programmare la carica giornaliera e avviare il pre-condizionamento della temperatura interna. Per alcune di queste operazioni elencate si possono fissare delle ripetizioni giornaliere, con innegabili vantaggi in termini di rendimento per la batteria di trazione, le cui prestazioni nel tempo sono favorite dalle logiche di ottimizzazione consentite dal controllo in remoto.



DS Connect Nav

Il crossover del Brand transalpino beneficia del DS Connect Nav si sfrutta tramite il display centrale, mostrando in modo costante gli spostamenti. Sviluppato in collaborazione con TomTom®, si aggiorna in tempo reale per conoscere l'evoluzione del traffico, per cercare parcheggio, valutandone disponibilità e costi in tempo reale. Tra le altre cose si possono consultare le condizioni meteo, sia per il percorso sia per la destinazione, in più vengono segnalati punti di interesse, anche tramite il comando vocale. Inoltre, l'opzione SpeedCams scova gli autovelox fissi e mobili, telecamere ai semafori ed eventuali incidenti. Una specifica modalità di visualizzazione della mappa è stata realizzata proprio per DS 3 CROSSBACK E-TENSE: grazie a "2D Eletric" vengono evidenziati l'autonomia totale ed i punti di ricarica disponibili in base al tipo di presa e/o cavo necessario. Un'altra funzionalità è dedicata alla guida verso la stazione di ricarica compatibile più vicina, nel caso in cui l'autonomia rimanente stia per scendere sotto il 15% della carica completa.



Connettività migliorata

Il sistema Mirror Screen ha il compito di "specchiare" il nostro smartphone Android oppure Apple nel display della vettura, per sfruttare pienamente le opportunità dei rispettivi sistemi Apple Car Play ed Android Auto. Si tratta di una naturale estensione dei servizi inclusi nello smartphone, tra musica, telefonate, messaggi e mappe, che sottolinea l'ottimo livello di connettività raggiunto dalla DS 3 CROSSBACK E-TENSE.