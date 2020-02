Peugeot 2008 Allure Navi Pack, la nuova serie speciale sempre connessa

Di Francesco Irace lunedì 17 febbraio 2020

Prevede di serie il sistema 3D Connected Navigation e viene proposta allo stesso prezzo della Allure

La nuova Peugeot 2008, SUV compatto del Leone, da oggi viene proposto in una serie speciale pensata per tutti coloro che amano la tecnologia e la connettività. Si chiama Allure Navi Pack e prevede di serie di uno degli elementi più richiesti dal pubblico: la 3D Connected Navigation, abbinata ad un quadro strumenti di tipo analogico.

Peugeot 205: la piccola sportiva che ringiovanì il Leone Tutta la storia della Peugeot 205, l'antenata dell'attuale 208, introdotta nel lontano 1983.



Traffico in tempo reale

Grazie all’efficienza dei servizi TomTom® Traffic, la navigazione connessa permette di impostare la destinazione tenendo in considerazione le condizioni del traffico e le zone a rischio in tempo reale. Un aiuto provvidenziale per raggiungere la propria meta, senza incappare negli insidiosi imprevisti che notoriamente allungano i tempi di percorrenza.

Peugeot Sport Engineered: allo studio le 508 e 3008 in chiave sportiva La nuova divisione sportiva della Casa del Leone introdurrà la Peugeot 508 PSE e, successivamente, anche la 3008 PSE.



Costa come la Allure

La serie speciale Allure Navi Pack viene offerta al cliente allo stesso prezzo della normale Allure da cui deriva. Disponibile con motorizzazioni benzina PureTech e Diesel BlueHDi con potenze di 100 o 130 CV, può contare anche sul cambio automatico EAT8, di serie con alcune motorizzazioni. I prezzi partono da 23.250 euro per la versione benzina PureTech 100 con cambio manuale e da 25.250 per la versione Diesel BlueHDi con la stessa potenza, anch’esso con cambio manuale a 6 rapporti.