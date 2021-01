BMW X2: prime indiscrezioni sulla seconda generazione

Stando a quanto riportato dall’edizione online di Auto Bild, nel corso del 2023 debutterà la seconda generazione della BMW X2, esattamente un anno dopo la nuova X1 da cui deriverà. Esteticamente sarà riconoscibile per le maggiori dimensioni rispetto all’attuale, ma soprattutto per lo stile in linea con la BMW iX a propulsione elettrica.

Inoltre, tra le altre caratteristiche estetiche della nuova generazione della BMW X2 figureranno anche la grande calandra a doppio rene come le sportive M3 ed M4, il frontale con i doppi fari sottili anteriori a led che sarà previsto anche per l’inedita Super SUV coupé con la sigla X8 e il logo BMW nel montante posteriore.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova BMW X2 sarà disponibile con la tecnologia ‘mild hybrid’ da 48V per i propulsori a benzina 1.5i TwinPower Turbo a tre cilindri e 2.0i TwinPower Turbo a quattro cilindri, ma anche per i motori diesel 1.5i TwinPower Turbo e 2.0i TwinPower Turbo. Infine, non mancheranno le versioni a propulsione ibrida Plug-In, nonché l’inedita iX2 a propulsione elettrica.