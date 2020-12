BMW iX: gli ultimi test invernali in Norvegia

Poche settimane fa è stata svelata la nuova BMW iX 2022, un’importante mossa nella strategia dell’elettrificazione del marchio di Monaco e che lo posiziona al vertice dei brand Premium in questo segmento. Nonostante i competitori diretti, Audi e Mercedes, abbiano già due SUV elettrici tra le loro fila, la Casa bavarese punta alla leadership.

Le scadenze erano già state fissate prima della presentazione, con le prime consegne previste per novembre 2021. Nel frattempo proseguono gli ultimi test invernali della BMW iX.

I modelli di pre-produzione stanno infatti effettuando le ultime prove di messa a punto sulle strade di Capo Nord, in Norvegia, testando il funzionamento della trazione integrale xDrive, fornita dai due motori elettrici con oltre 500 CV di potenza massima, che le permetteranno di scendere sotto i 5 secondi nello scatto da zero a 100 km/h. I test mettono alla prova anche l’autonomia della iX in condizioni estreme, con fino a 600 km garantiti con una sola ricarica e consumi medi inferiori a 21 kWh/100 km.

I test si estenderanno anche alla regione della Lapponia, presso il centro prove di Arjeplog, noto per le foto spia invernali e dove il costruttore proseguirà con le stesse prove di trazione sui laghi ghiacciati trasformati in piste. Il programma di sviluppo metterà alla prova anche la batteria con capacità di 100 kWh a un uso intensivo, nello specifico rispetto al sistema di ricarica che dovrà ricaricarsi all’80% in meno di 40 minuti. Un sistema che caricherà energia per 120 chilometri ogni 10 minuti di collegamento.