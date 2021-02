BMW Serie 5 Touring: allo studio l’allestimento “All Terrain”?

Stando ad alcune ipotesi ed indiscrezioni che circolano in rete, la station wagon BMW Serie 5 Touring potrebbe essere proposta prossimamente nell’inedita configurazione “All Terrain” caratterizzata dallo stile da SUV della carrozzeria, con cui il costruttore bavarese andrebbe a competere direttamente contro le varie Audi A6 allroad, Mercedes-Benz Classe E All-Terrain e Volvo V90 Cross Country.

Rappresenterebbe l’erede della mai nata BMW 530iX Enduro, svelata nel lontano 1993 come modello ‘alter ego’ della Serie 5 E34. Non è escluso che questa declinazione della grande station wagon bavarese possa essere commercializzata proprio come BMW Serie 5 Enduro, ma sono al vaglio anche le denominazioni Serie 5X e Adventure, nonché soprattutto la sigla GS della divisione motociclistica BMW Motorrad che ben rappresenterebbe la vettura, in quanto acronimo di Gelande Strasse (ovvero strada e fuoristrada in tedesco).

Per quanto riguarda la gamma, l’inedita BMW Serie 5 Touring in chiave “All Terrain” dovrebbe essere disponibile nelle versioni a benzina 530i da 258 CV e 540i da 333 CV di potenza, ma anche nelle declinazioni diesel 520d da 190 CV, 530d da 286 CV e 540d da 340 CV di potenza, tra l’altro tutte dotate della tecnologia ‘mild hybrid’ da 48V e abbinate alla trazione integrale xDrive. Il segmento di questa tipologia di station wagon è ancora in auge, dato che presto debutterà anche l’altrettanto inedita Mercedes-Benz Classe C All-Terrain che farà concorrenza alle già presenti le Audi A4 allroad e Volvo XC60 Cross Country, alla cui competizione potrebbe partecipare poi anche la Serie 3 Touring.