Mercedes-Benz Classe C: nuove indiscrezioni per la quinta generazione

Di Dario Montrone lunedì 20 aprile 2020

La gamma della nuova Mercedes-Benz Classe C comprenderà solo motorizzazioni a quattro cilindri, nella configurazione 'mild hybrid'



Tutto pronto per la nuova generazione della Mercedes-Benz Classe C, la cui presentazione ufficiale è prevista per il mese di ottobre, con l'anteprima mondiale che sarà quasi certamente online. L'avvio della produzione è in programma entro fine anno, ma la commercializzazione della nuova media della Stella partirà nel corso della primavera del 2021, in concomitanza con la presentazione della variante Station Wagon che sarà proposta anche nell'inedita configurazione All-Terrain con lo stile da SUV della carrozzeria.

Esteticamente, il design della nuova Mercedes-Benz Classe C avrà molti elementi stilistici in comune con la Classe E restyling e la CLS. A livello tecnologico, invece, adotterà la plancia totalmente digitale e i dispositivi a guida autonoma di Livello 3. Per quanto riguarda le motorizzazioni, saranno previste solo unità a quattro cilindri, tutte dotate della propulsione ibrida 'mild hybrid' da 48V e abbinate al cambio automatico 9G-Tronic a nove rapporti.

Tutte le probabili configurazioni

Nello specifico, la quinta generazione della Mercedes-Benz Classe C sarà disponibile nelle versioni a benzina C180 da 156 CV, C200 da 197 CV e C350 da 272 CV di potenza, affiancate dalle declinazioni diesel C180d da 160 CV, C200d da 194 CV, C220d da 245 CV e C300d da 272 CV di potenza. Per le versioni C180, C200, C180d e C200d sarà prevista l'unità elettrica EQ Boost da 16 CV, mentre le declinazioni C350, C220d e C300d saranno dotate dell'altra unità elettrica EQ Boost da 21 CV.

Le versioni a propulsione ibrida Plug-In

Infine, la nuova Mercedes-Benz Classe C sarà proposta nuovamente nelle configurazioni a propulsione ibrida Plug-In, come la C300e con il motore a benzina 2.0 Turbo da 211 CV abbinato al propulsore elettrico EQ Power da 136 CV, nonché la sportiva Mercedes-AMG C43 da 390 CV di potenza complessiva con la trazione integrale 4Matic. Inoltre, anche la nuova Mercedes-AMG C63 adotterà quasi certamente la propulsione ibrida Plug-In.