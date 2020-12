Audi A6 Allroad: al debutto la versione diesel 40TDI da 204 CV

La gamma italiana della Audi A6 allroad è stata ampliata alla versione diesel 40TDI, in vendita al prezzo base di 64.500 euro. La grande station wagon della Casa di Ingolstadt con lo stile da SUV è equipaggiata con il motore a gasolio 2.0 TDI a quattro cilindri da 204 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima, abbinato sia alla trazione integrale quattro ultra che al cambio sequenziale a doppia frizione S tronic a sette rapporti. In questa configurazione, la vettura raggiunge la velocità massima di 237 km/h, accelerando da 0 a 100 in 7,8 secondi.

La nuova Audi A6 allroad 40TDI è dotata anche della tecnologia ‘mild hybrid’ da 12V che consente di percorrere oltre 17 km con un litro di carburante, mentre la dotazione di serie è completa delle sospensioni pneumatiche adattive denominate adaptive air suspension con l’assetto rialzato regolabile fino a 45 millimetri.

Inoltre, al prezzo di 68.250 euro, la nuova Audi A6 allroad 40TDI è disponibile anche nel nuovo allestimento Evolution che prevede anche i cerchi in lega a dieci razze da 19 pollici di diametro, il pacchetto luce diffusa a led, lo specchietto retrovisore interno elettrocromatico, il supporto lombare elettrico per i sedili anteriori, i dispositivi Audi phone box con la ricarica induttiva per smartphone e Audi smartphone interface con Apple Car Play e Google Android Auto, la strumentazione digitale Audi virtual cockpit plus con il display da 12,3 pollici, il sistema multimediale MMI plus con il display MMI touch response e il navigatore satellitare integrato, nonché l’impianto audio Audi sound system da 180 Watt dotato di dieci altoparlanti, subwoofer e amplificatore a sei canali.