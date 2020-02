Volvo V90 Cross Country: le foto spia

Di Tommaso Giacomelli lunedì 10 febbraio 2020

La Volvo V90 Cross Country è stata immortalata in alcune foto spia sulla neve, che mostrano le sue forme, seppur mimetizzate.

Nel corso del 2019 si sono susseguite delle foto spia che hanno coinvolto prima una Volvo V90 con un po' di mimetizzazione davanti e dietro. Successivamente, a novembre abbiamo avuto anche alcune foto che riguardavano la S90. Si trattava comunque di muletti per lo sviluppo delle versioni restyling di queste vetture di alta gamma della famiglia di Volvo. Adesso sono arrivate delle nuove foto spia che hanno come protagonista questa volta è la V90 Cross Country, la versione con l'animo più offroad. Proprio come con la V90 e la S90, questa V90 Cross Country ha la maggior parte del paraurti anteriore ricoperto da mimetizzazioni, così la parte inferiore del paraurti posteriore che nasconde anche alcune piccole modifiche al design.



Molte novità

Il muletto oggetto di queste foto spia non ha adottato ancora una nuova luce posteriore come visto invece sul prototipo V90, ma siamo sicuri che arriveranno prima del momento del suo debutto. Nei precedenti avvistamenti abbiamo potuto vedere che la forma principale sembra la stessa ma la grafica sembra diversa. Possiamo anche vedere, come le luci posteriori non sono più "piatte" ma hanno un aspetto "profondo" che le conferisce un design più 3D. Alcune novità non sono visibili ma ci aspettiamo che S90 e V90 ottengano gli stessi aggiornamenti tecnici dell'XC90 come la tecnologia ibrida. Altre novità potrebbero riguardare anche il sistema di infotainment aggiornato con Android Auto e i sistemi di assistenza alla guida come l'Oncoming Lane Mitigation. Pensiamo che il restyling di S90 / V90 / V90 Cross Country debutterà sicuramente nel corso del 2020.