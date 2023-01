Audi Activesphere Concept: crossover coupé che diventa pick-up

Ultimamente Audi è stata piuttosto attiva nella produzione di concept car, comunicando con i suoi prototipi la sua visione del design e delle tecnologie dei futuri veicoli elettrici della gamma.

Il quarto e probabilmente il più interessante di questi progetti è la nuova Activesphere, che combina una silhouette in stile coupé con un’altezza da terra generosa, pneumatici fuoristrada e la capacità di trasformarsi in un pick-up. Inoltre il prototipo è dotato di occhiali (per il guidatore e per i passeggeri) per la realtà aumentata del futuristico sistema multimediale del marchio di Quattro Anelli.

Una coupé a 4 porte rialzata

Dopo la gran turismo a due porte Skysphere, la berlina ammiraglia Grandsphere e il minivan Urbansphere, i progettisti Audi hanno conferito all’Activesphere un aspetto da coupé a quattro porte rialzato. Ai nostri occhi, è l’equivalente elettrico di una futura A5 Sportback con trattamento Allroad. La silhouette aerodinamica, quasi monovolume, è abbinata in modo anticonvenzionale a un set di ruote da 22 pollici che calzano pneumatici da 285/55R22, mentre la carrozzeria snella e muscolosa è dotata di numerosi rivestimenti protettivi.

Si trasforma in pick-up

Il modello Audi presenta ampie superfici vetrate accanto ad aree trasparenti sulla griglia single frame e sopra i pannelli sottoporta, che offrono una visuale più ampia dell’ambiente circostante. Ancora più importante, il vetro posteriore scorre sopra il tetto, esponendo lo spazio di carico e trasformando l’Activesphere in un pick-up. Audi afferma che il cassone posteriore può trasportare due e-bike e altre attrezzature sportive, mentre il tetto ha un portasci integrato. Altre caratteristiche high-tech includono le unità di illuminazione a LED su entrambe le estremità, le telecamere che sostituiscono gli specchietti retrovisori e i cerchi in lega a sei razze con fori che si aprono e si chiudono.

Altezza regolabile

Grazie alle sospensioni pneumatiche adattive, l’altezza da terra dell’Activesphere è variabile. L’altezza standard di 208 mm che è simile a quella della Q5, può aumentare fino a ben 248 mm in modalità fuoristrada, o abbassarsi fino a 168 mm per la guida su asfalto, a tutto vantaggio della maneggevolezza e dell’aerodinamica.

Interni modulabili e modalità guida autonoma

Il design degli interni dell’Activesphere è ugualmente impressionante. Due grandi porte ad apertura invertita e l’assenza di montanti centrali consentono un facile accesso alla cabina a quattro posti. I quattro sedili singoli sembrano poltrone lounge con braccioli e poggiatesta integrati. La plancia flottante è priva di schermi e funge da grande soundbar e bocchetta climatica.

In modalità di guida autonoma l’intera struttura del cruscotto ruota e scompare completamente insieme al volante e alla pedaliera, aprendo lo spazio davanti al guidatore e al passeggero anteriore e offrendo un’ottima visuale della strada. Il tunnel centrale tra i passeggeri ha una copertura trasparente che offre spazio riscaldato o refrigerato per cibo o bevande.

Audi Dimension: r ealtà aumentata e niente schermi

La caratteristica tecnologica più interessante, tuttavia è sul tetto del concept, dove sono riposti quattro occhiali individuali per la realtà aumentata. Questi forniscono a tutti gli occupanti l’accesso a un nuovo mondo di possibilità quando si tratta di interazione uomo-macchina, senza la necessità di schermi o controlli fisici. Il nuovo sistema si chiama Audi Dimension ed è accessibile in modo semplice e intuitivo semplicemente indossando gli auricolari.

Ogni utente può accedere alle funzionalità di infotainment interagendo con la grafica 3D attraverso il tocco, i gesti o il movimento degli occhi. È interessante notare che ogni menu/funzione è raffigurato vicino ai punti di interesse: i comandi del climatizzatore sono accanto alle prese d’aria, il menu della musica accanto agli altoparlanti, ecc. Tutte le superfici interne possono trasformarsi in touchscreen invisibili per visualizzare il contenuto preferito. Inoltre i passeggeri possono continuare a indossare gli occhiali fuori dall’auto, utilizzando le loro funzioni di realtà aumentata nel mondo reale.

Le dimensioni dell’Audi Activesphere

Come per i prototipi “Sphere”, la Activesphere si basa sull’architettura PPE. Ha misure generose: 4,98 m in lunghezza, 2,07 m in larghezza e 1,60 m in altezza, con un passo di 2,97 m. Audi suggerisce che queste cifre sono quasi identiche a quelle del prossimo modello di produzione A6 e-tron, che sarà offerto con carrozzeria sportback e avant.

Audi Activesphere: il powertrain elettrico

L’Activesphere è dotata di due motori elettrici che producono una potenza combinata di 436 CV e 720 Nm di coppia e offrono la trazione integrale alle quattro ruote. Il pacco batterie da 800 Volt, montato tra i due assi, ha una capacità di 100 kWh e offre un‘autonomia di guida di oltre 600 km. Ancora più importante, supporta velocità di ricarica fino a 270 kW, il che significa che può caricare dal 5 all’80% in meno di 24 minuti da un caricabatterie ultraveloce compatibile. Per quanto riguarda il telaio, ha una configurazione a cinque bracci su entrambi gli assi combinata con ammortizzatori adattivi e sospensioni pneumatiche.

Come nel caso dei precedenti concept Sphere, non è previsto che l’Audi Activesphere si evolva direttamente in un veicolo di produzione. Tuttavia, alcune delle sue caratteristiche troveranno molto probabilmente la loro strada nei futuri veicoli elettrici, si spera non in un lontano futuro. Audi presenterà i suoi primi modelli basati su DPI nel 2023, ampliando gradualmente la sua gamma prima di diventare una casa automobilistica esclusivamente elettrica, entro il 2033.