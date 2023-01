Audi Activesphere Concept: le foto

Ultimamente Audi è stata piuttosto attiva nella produzione di concept car, comunicando con i suoi prototipi la sua visione del design e delle tecnologie dei futuri veicoli elettrici della gamma. Il quarto e probabilmente il più interessante di questi progetti è la nuova Activesphere, che combina una silhouette in stile coupé con un’altezza da terra generosa, pneumatici fuoristrada e la capacità di trasformarsi in un pick-up. Inoltre il prototipo è dotato di occhiali (per il guidatore e per i passeggeri) per la realtà aumentata del futuristico sistema multimediale del marchio di Quattro Anelli.