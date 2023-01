Audi A3, Q3 e Q5: arriva l’allestimento Identity Black

Dopo essere stato proposto sulle entry-level A1 e Q2, l’allestimento sportivo Identity Black debutta anche sulle Audi A3, Q3 e Q5, arricchendo l’offerta dei modelli Costruttore tedesco con finiture estetiche e dotazioni esclusive.

l’allestimento Identity Black si distingue per le finiture esterne e quelle interne di colore nero, per i cerchi in lega Audi Sport fino a 21 pollici e per una dotazione di accessori davvero completa. Questa configurazione offre al cliente un vantaggio fino al 45% rispetto all’acquisto dei singoli componenti e accessori.

Audi A3 Identity Black

La nuova Audi A3 Identity Black risulta disponibile nelle motorizzazioni top di gamma uguale o superiori ai 150 CV di potenza, compresa la versione ibrida plug-in da 204 CV. L’allestimento offre di serie tutti i contenuti del pacchetto sportivo S line Edition che include tra le altre cose i cerchi in lega Audi Sport nero antracite da 19 pollici (18 pollici per la versione ibrida). Alla precedente dotazione si aggiungono i dettagli nero plus tra cui inserti del paraurti, cornici calandra, cristalli e badge, tutti rifiniti in nero come anche le calotte degli specchietti retrovisori esterni e il cielo del tetto.

Audi Q3 e Q3 Sportback Identity Black

Anche il SUV compatto Q3 e la versione “coupé” denominata Sportback sono disponibili con il nuovo allestimento Identity Black. Anche sulle Q3 troviamo di serie il pacchetto S Line Edition con cerchi in lega Audi Sport da 20 pollici a 5 razze doppie con tornitura lucida e inserti in nero opaco. Non manca nemmeno il pack look nero plus, con cristalli oscurati, barre al tetto, gusci retrovisori e cielo vettura di colore nero.

Q5 e Q5 Sportback Identity Black

L’Audi Q5 (disponibile anche nella declinazione Sportback), SUV dei Quattro Anelli più venduto al mondo nell’allestimento Identity Black offre un incremento della dotazione di accessori che include cerchi in lega da 21 pollici nero antracite, torniti a specchio, il pacchetto esterno lucido nero plus e le finiture total black per l’abitacolo. Non mancano inoltre i fari LED Audi Matrix di serie che disattivando i singoli diodi anche in modo predittivo in modo da creare zone d’ombra nel fascio di luce evitando l’abbagliamento dei veicoli che marciano in senso opposto.

Prezzi

Per quanto riguarda i prezzi di listino, l’Audi A3 Identity Black parte da un prezzo di 39.900 euro (35 TFSI) e raggiunge i 51.300 euro (40 TDI quattro S tronic). La Q3 35 TFSI Identity Black parte invece da 47.000 euro (49.950 euro la Sportback) e raggiunge i 57.050 euro (40 TDI quattro S tronic). Infine, l’Audi Q5 Identity Black viene proposta da 68.650 euro.