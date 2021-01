Audi A8: le indiscrezioni sul restyling di metà carriera

Quest’anno, l’ammiraglia Audi A8 sarà sottoposta al restyling di metà carriera. La sontuosa berlina della Casa di Ingolstadt dovrebbe essere svelata nella nuova veste al prossimo Salone di Monaco di Baviera 2021, in programma nel mese di settembre. La relativa commercializzazione sul mercato europeo, invece, potrebbe partire nel corso del 2022.

Esteticamente, la rinnovata Audi A8 dovrebbe essere riconoscibile per il nuovo frontale, in linea con lo stile della nuova A3 per il design dei fari anteriori. Inoltre, saranno previste altre modifiche estetiche come la calandra single frame di forma esagonale con la griglia a nido d’ape e le cromature inferiori del paraurti anteriore. I fari posteriori, invece, potrebbero adottare la tecnologia Oled Digital.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Audi A8 restyling sarà proposta nelle confermate versioni 55TFSI con il propulsore a benzina 3.0 TFSI V6 da 350 CV, 60TFSI con il motore di pari alimentazione 4.0 TFSI V8 da 460 CV e 50TDI con l’unità diesel 3.0 TDI V6 da 286 CV di potenza. La propulsione ibrida Plug-In, invece, sarà disponibile con le declinazioni 55TFSIe da 381 CV e 60TFSIe da 462 CV di potenza complessiva, mentre la massima sportività della vettura sarà espressa dalla configurazione S8 con il motore a benzina 4.0 TFSI V8 da 600 CV di potenza e la tecnologia MHEV a propulsione ibrida ‘mild hybrid’ da 48V.

Tuttavia, la novità più importante della nuova Audi A8 restyling potrebbe essere rappresentata dalla lussuosa versione Horch della variante A8L a passo lungo, destinata a competere direttamente con la Classe S griffata Mercedes-Maybach. Oltre alla massima opulenza dell’abitacolo, è previsto anche il propulsore a benzina 6.0 TFSI W12 da 500 CV di potenza, anch’esso dotato della tecnologia MHEV da 48V. Grazie a queste innovazioni, l’attuale Audi A8 – introdotta nel 2017 – sarà commercializzata fino al 2024, quando debutterà la quinta generazione nota anche come modello D6.