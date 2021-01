Audi A3: nuove indiscrezioni sulle versioni Cityhopper ed RS3

Quest’anno, la gamma della nuova Audi A3 sarà ampliata, stando a quanto riportato da Auto Bild, con la confermata configurazione sportiva RS3 e l’inedita declinazione Cityhopper, entrambe attese sul mercato europeo nel corso del prossimo autunno.

La nuova Audi A3 Cityhopper deriverà dalla variante Sportback a cinque porte e avrà il design in linea con la più piccola A1 Citycarver, in quanto sarà riconoscibile per l’assetto rialzato e lo stile da SUV della carrozzeria. Tuttavia, la relativa gamma comprenderà anche la versione quattro a trazione integrale.

Per quanto riguarda la nuova Audi RS3, l’edizione online della suddetta testata automobilistica tedesca conferma l’adozione del motore a benzina 2.5 TFSI a cinque cilindri da 420 CV di potenza e 500 Nm di coppia massima, in abbinamento al cambio sequenziale a doppia frizione S tronic a sette rapporti. Proposta nelle varianti Sportback a cinque porte e Sedan a quattro porte, condividerà la trazione integrale con la Volkswagen Golf R che, grazie ai dispositivi XDS e DCC, prevede anche la modalità di guida a trazione posteriore. Successivamente, dovrebbe debuttare anche la nuova RS3 Performance da 450 CV di potenza.