Audi A1 citycarver, a listino la 35 TFSI

Di Junio Gulinelli giovedì 16 aprile 2020

L'utilitaria di Ingolstadt crossoverizzata con la nuova motorizzazione da 150 CV arriva in Italia con prezzi da 27.450 euro





Arrivata sul mercato italiano a ottobre dello scorso anno, l’Audi A1 citycarver - variante crossoverizzata della piccola utilitaria Premium di Ingolstadt con assetto rialzato di 40 mm - amplia la sua proposta meccanica inserendo in listino la nuova motorizzazione 1.5 (35) TFSI da 150 CV di potenza.

Il motore

A spingere questa nuova versione dell’Audi A1 citycarver ci pensa il 4 cilindri da 1.498 cc che offre una coppia motrice massima di 250 Nm tra i 1.500 e i 3.500 giri al minuto. Abbinata a questo propulsore c’è, come opzione, la trasmissione automatica a doppia frizione e 7 rapporti S tronic.

Prestazioni, consumi ed emissioni

Sulla carta dichiara uno sprint da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi e una velocità massima di 220 km/h. Grazie anche al sistema cylinder on demand (COD) che disattiva il secondo e il terzo cilindro ai carichi medi e ridotti, l’Audi A1 citycarver 35 TFSI dichiara consumi medi (WLTP) pari a 6,2-6,5 litri per 100 chilometri, con emissioni di CO2 comprese tra i 141 e i 148 gr per chilometro.

La nuova Audi A1 citycarver 35 FTSI viene proposta con gli allestimenti Admired e Identity contrast, con prezzi a partire da 27.450 euro per la versione con il cambio manuale e da 29.300 euro per la variante automatica S tronic.