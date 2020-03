Audi RS3: nuove indiscrezioni per la A3 più sportiva

Di Dario Montrone domenica 29 marzo 2020

La nuova Audi RS3 Sportback debutterà nel corso del 2021, con il confermato motore a benzina 2.5 TFSI a cinque cilindri che sarà proposto in due declinazioni



Anche la quarta generazione della compatta premium Audi A3 Sportback sarà proposta come RS3, ovvero la configurazione in chiave più sportiva che sarà svelata l'anno prossimo al Salone di Ginevra 2021. Sotto il cofano sarà confermato il motore a benzina 2.5 TFSI a cinque cilindri, elaborato fino a 420 CV di potenza e 500 Nm di coppia massima.

Tuttavia, per sbaragliare la diretta concorrenza, a partire dalla Mercedes-AMG A45S, la gamma della nuova Audi RS3 Sportback comprenderà anche la versione speciale Plus da 450 CV di potenza che consentirà di accelerare da 0 a 100 in meno di quattro secondi. Questa declinazione, inoltre, potrebbe essere commercializzata anche come RS3 Performance o RS3 Competition.

Confermata la variante berlina

Successivamente, nel corso del 2022, debutterà anche la confermata Audi RS3 Sedan con la carrozzeria berlina a quattro porte che condividerà la stessa meccanica della variante hatchback a cinque porte, con il cambio sequenziale a doppia frizione S tronic a sette rapporti e la trazione integrale quattro dotata anche della modalità di guida Drift.