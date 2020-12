Audi A3: arrivano nuovi motori e la ibrida plug-in da 245 CV

La gamma italiana della nuova Audi A3 è stata ampliata con le nuove versioni 30TDI S tronic e 40TDI quattro sia per la variante Sportback a cinque porte che per la configurazione Sedan a quattro porte, nonché con la nuova declinazione 45TFSIe a propulsione ibrida Plug-In solo per il modello A3 Sportback.

La versione 30TDI, equipaggiata con il motore diesel 2.0 TDI da 116 CV di potenza e 300 Nm di coppia massima abbinato al cambio sequenziale a doppia frizione S tronic a sette rapporti, è in vendita a partire da 31.350 euro per la nuova Audi A3 Sportback e 32.650 euro per la berlina A3 Sedan. Entrambe sono disponibili in quattro livelli di allestimento: base, Business, Business Advanced ed S line edition. Accreditata del consumo medio di circa 22 km/litro, consente di raggiungere la velocità massima di 206 km/h, accelerando da 0 a 100 in 10,1 secondi.

Per quanto riguarda la declinazione 40TDI, è previsto il propulsore a gasolio 2.0 TDI da 200 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima, abbinato sia alla trazione integrale quattro che al cambio sequenziale S tronic a doppia frizione. Il relativo prezzo base, invece, ammonta a 44.700 euro per la nuova Audi A3 Sportback e 45.500 euro per la berlina A3 Sedan, mentre la gamma comprende gli allestimenti Business Advanced ed S line edition. A livello di prestazioni, la nuova Audi A3 40TDI quattro raggiunge la velocità massima di 243 km/h e copre lo spunto 0-100 in 6,8 secondi, mentre il consumo medio di carburante e le emissioni di CO2 sono pari rispettivamente a 5,6 litri per 100 km e 147 g/km.

Infine, il prezzo base della nuova configurazione 45TFSIe per la compatta Audi A3 Sportback è stato fissato a 45.100 euro. Grazie alla propulsione ibrida Plug-In da 245 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima, la vettura registra 232 km/h di velocità massima e 6,8 secondi per l’accelerazione da 0 a 100, mentre l’autonomia massima nella modalità di guida elettrica ammonta a 61 km. Esteticamente, la nuova A3 Sportback 45TFSIe è riconoscibile per i cerchi in lega da 18 pollici di diametro, il pacchetto look nero, le pinze dei freni di colore rosso e i sedili sportivi.