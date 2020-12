Audi A3 Sportback: in arrivo la versione ibrida plug-in 45TFSIe

Di Dario Montrone lunedì 7 dicembre 2020

Dopo la declinazione 40TFSIe, ecco la nuova configurazione 45TFSIe della compatta premium Audi A3 Sportback, disponibile solo nell'allestimento S line edition

La gamma della nuova Audi A3 Sportback sarà ampliata alla versione 45TFSIe a propulsione ibrida Plug-In da 245 CV di potenza complessiva e 400 Nm di coppia massima, in arrivo nel corso del primo trimestre del 2021. Rispetto alla declinazione 40TFSIe che affiancherà, eroga in più 41 CV di potenza complessiva e 50 Nm di coppia massima.

La nuova Audi A3 Sportback 45TFSIe è equipaggiata con il motore a benzina 1.4 TFSI da 150 CV di potenza e 250 Nm di coppia massima, abbinato al propulsore elettrico da 110 CV di potenza e 330 Nm di coppia massima integrato nel cambio sequenziale a doppia frizione S tronic a sei rapporti. In questa configurazione, la compatta premium della Casa di Ingolstadt raggiunge la velocità massima di 232 km/h e accelera da 0 a 100 in 6,8 secondi. Grazie al pacco delle batterie agli ioni di litio da 13 kWh, l'autonomia massima nella modalità di guida elettrica ammonta a 61 km. In modalità ibrida, invece, la vettura percorre 100 km con il consumo medio di 1,2 litri di carburante, emettendo 29 g/km di CO2.



Esteticamente votata alla sportività

Sul mercato italiano la nuova Audi A3 Sportback 45TFSIe sarà disponibile solo nell'allestimento S line edition, la cui dotazione di serie sarà completa di specifici cerchi in lega da 18 pollici di diametro, pacchetto Look Nero con la calandra single frame, le modanature laterali dei finestrini, gli inserti nei paraurti e le calotte degli specchietti retrovisori esterni nella finitura Total Black, vetri posteriori oscurati, sedili sportivi con i poggiatesta integrati, impianto frenante maggiorato con i freni a disco anteriori da 340 mm e posteriori da 310 mm di diametro, pinze dei freni di colore rosso e Audi drive select con le modalità di guida auto, comfort, dynamic, efficiency ed individual.