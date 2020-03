Audi A8: la versione 60TFSI ed altre novità

Di Dario Montrone martedì 31 marzo 2020

Dopo le versioni S8, 60TFSIe a propulsione ibrida Plug-In e 60TDI, ecco la nuova declinazione 60TFSI a benzina per l'ammiraglia Audi A8

La gamma della ammiraglia Audi A8 è stata aggiornata con l'introduzione della nuova versione 60TFSI, equipaggiata con il motore a benzina 4.0 TFSI V8 da 460 CV di potenza e 660 Nm di coppia massima che consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi. La meccanica prevede la trazione integrale quattro e il cambio automatico tiptronic ad otto rapporti, nonché la propulsione ibrida con la tecnologia 'mild hybrid' da 48V.

In vendita da 118.850 euro nella declinazione standard, oppure da 126.150 euro come A8L a passo lungo, la nuova Audi A8 60TFSI ha la dotazione di serie completa della plancia digitale MMI touch response con la strumentazione Audi virtual cockpit, il sistema multimediale MMI plus e il dispositivo Audi connect a comando vocale Amazon Alexa. Inoltre, sono previsti anche i pacchetti City e Tour con molteplici dispositivi di assistenza alla guida.

Le altre declinazioni della ammiraglia di Ingolstadt

La nuova versione 60TFSI della Audi A8 affianca la recente declinazione 60TDI - anch'essa a propulsione ibrida 'mild hybrid' - con il propulsore diesel 4.0 TDI V8 da 435 CV di potenza e 900 Nm di coppia massima, più le altre configurazioni 55TFSI con la motorizzazione a benzina 3.0 TFSI V6 da 340 CV e 50TDI con l'unità a gasolio 3.0 TDI V6 da 286 CV. Tra gli optional, invece, debuttano il frigobox con il vano bar firmato Audi exclusive e i vari pacchetti Audi premium care.

La sportiva S8 e la ibrida 60TFSIe

L'ammiraglia Audi A8 è disponibile anche nella versione 60TFSIe a propulsione ibrida Plug-In da 450 CV di potenza complessiva, 700 Nm di coppia massima e 45 km di autonomia nella modalità di guida elettrica grazie alla batteria da 14,1 kWh, in vendita da 108.850 euro o 116.150 euro come A8L. Il top di gamma, invece, è rappresentato dalla sportiva Audi S8 a propulsione ibrida 'mild hybrid' da 48V - con il motore a benzina 4.0 TFSI V8 da 570 CV di potenza e 800 Nm di coppia massima, proposta al prezzo base di 147.350 euro e anche nella versione speciale sport attitude.