Nuova Mercedes-Benz Classe S: in arrivo sul mercato italiano

Di Dario Montrone martedì 15 settembre 2020

Ecco la gamma italiana della Mercedes-Benz Classe S modello W223, la nuova generazione della ammiraglia della Stella

La nuova generazione della Mercedes-Benz Classe S, nota anche come modello W223, è disponibile sul mercato italiano al prezzo base di 107.644 euro. La gamma prevede gli allestimenti Business, Premium e Premium Plus, più le versioni S500, S350d ed S400d, nonché la variante a passo lungo modello V223 in vendita a partire da 112.420 euro.

A livello di motorizzazioni, la nuova Mercedes-Benz Classe S è proposta nella configurazione S500 a propulsione ibrida 'mild hybrid', con il propulsore a benzina 3.0 Turbo a sei cilindri in linea da 435 CV di potenza e 520 Nm di coppia massima abbinato all'unità elettrica EQ Boost da 22 CV di potenza supplementare e 250 Nm di coppia massima. Inoltre, è previsto il motore diesel 3.0d a sei cilindri in linea per le declinazioni S350d da 286 CV di potenza e 600 Nm di coppia massima o S400d da 330 CV di potenza e 700 Nm di coppia massima. La trazione integrale 4Matic, invece, è prevista in alternativa alla trazione posteriore per la versione S350d, oppure di serie per le configurazioni S400d ed S500.

La dotazione di serie nel dettaglio

Tra le novità della nuova Mercedes-Benz Classe S figura l'aggiornato sistema multimediale MBUX, con il display touch screen centrale OLED da 12,8 pollici. La dotazione di serie dell'allestimento Premium è completa di cerchi in lega da 19 pollici di diametro, pacchetto parcheggio con la funzione di attivazione a distanza, display lato guida tridimensionale, Surround Sound System Burmester 3D con 15 altoparlanti, protezione vettura con il dispositivo Urban Guard Plus, chiusura automatica in caso di pioggia e tetto panoramico elettrico in cristallo con la chiusura Comfort. L'allestimento Premium Plus, invece, è dotato anche di Digital Light, head-up display a realtà aumentata, sedili Multicontour a conformazione variabile, interni in pelle Nappa e pacchetto Energizing.