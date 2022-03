Alfa Romeo Stelvio restyling 2022: spiata durante i test

Con il debutto della Tonale, Alfa Romeo ha inaugurato una nuova era di rinnovamento che porterà da oggi ai prossimi anni una serie di importanti novità, a partire dal lancio di inediti modelli e fino ad arrivare all’aggiornamento di quelli attuali.

Tra questi ultimi segnaliamo l’imminente restyling dell’Alfa Romeo Stelvio, lanciata nel 2016 e pronta ad arrivare fino al 2025, anno in cui verrà sostituita da una versione totalmente inedita. L’aggiornamento del SUV di segmento D della Casa del Biscione verrà accompagnato inoltre da quello dedicato alla berlina quattro porte Giulia che dovrebbe ricevere le medesime novità.

Immortalata su strada

Per quanto riguarda la Stelvio restyling, proprio in questi giorni è stata fotografata da una immagine “spia” mentre effettuava alcuni test su strada. L’esemplare in questione – di colore rosso – è stato immortalato con delle camuffature chiamate a nascondere, almeno parzialmente, le novità estetiche che porta in dote la vettura.

Novità estetiche e tecnologiche

Dalla foto è possibile notare i nuovi proiettori con tre elementi LED che ricordano quelli già visti sulla più piccola Tonale. Tra le altre modifiche estetiche segnaliamo anche il nuovo scudetto centrale e le prese d’aria modificate del fascione paraurti. Per quanto riguarda la dotazione tecnologica, la vettura potrà contare per la prima volta su una strumentazione 100% digitale, a cui si aggiunge un inedito infotainment con sistema operativo Android Automotive e i sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione (ADAS).

Gamma propulsori

Rimane ancora un mistero l’eventuale aggiornamento della gamma motorizzazioni. Quasi certamente verranno confermati i diesel 2.2 litri e i benzina 2.0 litri turbo e 2.9 litri biturbo della versione Quadrifoglio. E’ possibile che vengano proposti anche propulsori elettrificati, ma al momento non ci sono conferme di questo tipo.