Alfa Romeo Stelvio: la versione speciale GT Junior in serie limitata

Dopo la versione speciale 6C Villa d’Este, la gamma della Alfa Romeo Stelvio è stata nuovamente ampliata alla speciale declinazione GT Junior anch’essa prodotta in serie limitata, in vendita dal prossimo mese di novembre al prezzo di 72.750 euro.

Tinta Ocra Lipari inconfondibile

In omaggio alla coupé GT 1300 Junior del 1966, la nuova Alfa Romeo Stelvio GT Junior è riconoscibile principalmente per il colore Ocra Lipari della carrozzeria, nonché per i cerchi in lega a cinque fori da 21 pollici di diametro, i vetri posteriori oscurati e le calotte degli specchietti retrovisori di colore Dark Miron. Tra le altre caratteristiche figurano i lettering GT Junior ricamati sui poggiatesta dei sedili anteriori in pelle regolabili elettricamente, più la silhouette della storica Alfa Romeo GT 1300 Junior ricamata sulla plancia.

Solo in versione diesel

A livello di motorizzazioni, la nuova Alfa Romeo Stelvio GT Junior sarà disponibile solo con il propulsore diesel 2.2 TD da 210 CV di potenza, abbinato sia alla trazione integrale Q4 che al cambio automatico AT8 ad otto rapporti con le palette al volante in alluminio. Modello ‘alter ego’ dell’allestimento Veloce, avrà la dotazione di serie completa di fendinebbia a led, pacchetto ADAS di Livello 2, sensori di parcheggio anteriori, Wireless Charger, portellone posteriore automatico e Pack Noise Reduction.