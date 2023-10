Alfa Romeo: ecco le auto che rivoluzioneranno la gamma del Biscione

Alfa Romeo, il marchio italiano simbolo di sportività e passione, si prepara a vivere una nuova era, grazie ai piani di rilancio del gruppo Stellantis. Dopo anni di crisi e di riduzione della gamma a due soli modelli, la Giulia e lo Stelvio, il Biscione si appresta a presentare una serie di novità tra il 2024 e il 2028, con l’obiettivo di riconquistare il mercato globale e di diventare un riferimento nel segmento premium. I nuovi modelli si caratterizzeranno per la presenza di un nuovo design elegante e distintivo, da una tecnologia all’avanguardia e dalla presenza di motori elettrici o ibridi, in linea con le esigenze di sostenibilità ambientale. Vediamo quali sono le principali novità in arrivo.

Ecco le principali novità in arrivo per la gamma di Alfa Romeo

Alfa Romeo B-SUV: il primo modello ad arrivare nel 2024 sarà un nuovo SUV compatto che sarà la nuova entry level del marchio con i suoi circa 4,2 m di lunghezza e un prezzo di partenza che non dovrebbe superare i 30 mila euro. L’auto sarà anche la prima del Biscione ad avere una versione completamente elettrica.

Nuova Alfa Romeo Giulia: la seconda novità ad arrivare nella gamma del brand premium di Stellantis è la nuova versione della berlina di segmento D che tornerà come auto solo elettrica su piattaforma STLA Large e forse sarà prodotta a Cassino. L’auto avrà versioni da 350 cavalli fino a 1.000 cavalli della versione Quadrifoglio.

Nuova Alfa Romeo Stelvio: Nel 2026 sarà la volta della seconda generazione del celebre SUV di segmento D. Anche questa auto sarà solo elettrica e verrà realizzata su piattaforma STLA Large. La sua casa potrebbe essere ancora Cassino. Si dice anche che l’auto sarà leggermente più grande del modello attuale ma con un look ancora più sportivo.

Alfa Romeo E-SUV: Recentemente è stato annunciato che il Biscione amplierà la sua gamma con un SUV di grandi dimensioni che si posizionerà sopra lo Stelvio nell’offerta della casa milanese. Questa auto non ha ancora una denominazione ufficiale. Si tratterà di un SUV di lusso e capiente, con una lunghezza vicina ai 5 metri e un costo iniziale che potrebbe superare i 60 mila euro.

Questa auto sarà proposta sia in versione ibrida ricaricabile che in versione totalmente elettrica, con una potenza di circa 400 CV e un’autonomia di oltre 700 km. L’interno sarà elegante e sofisticato, con un cruscotto digitale e uno schermo touch da 15 pollici per il sistema multimediale. La sua presentazione è prevista entro la fine del 2028.

Nuova Alfa Romeo GTV: infine ci sarà spazio anche per una berlina coupè elettrica di grandi dimensioni che si collocherà nel segmento E e si caratterizzerà per essere la vettura più sportiva dell’intera gamma del Biscione.