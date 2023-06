Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio: da oggi è ordinabile in Italia la nuova versione [FOTO]

Alfa Romeo ha svelato le nuove versioni 2024 delle sue Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, che possono ora essere prenotate presso le sue concessionarie italiane. I nuovi modelli sono frutto della tradizione centenaria del marchio di Stellantis nell’ambito dell’eccellenza tecnica, un’eredità consolidata dalle corse e trasferita alle auto di produzione.

Il fulcro dell’esperienza Alfa Romeo è una combinazione di ingegneria innovativa, dettagli curati e performance indomabili. Le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio sono caratterizzate da un V6 biturbo da 2.9 litri, potenziato per erogare 520 CV. La straordinaria potenza è ulteriormente ottimizzata da un differenziale autobloccante meccanico.

Tale combinazione offre un comportamento di guida di alto livello, migliora la trazione e ottimizza il trasferimento di coppia, risultando in un aumento di stabilità, agilità e velocità in curva. Sulla nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, l’aerodinamica attiva viene resa possibile da uno splitter anteriore in fibra di carbonio, mentre un impianto di scarico Akrapovic assicura un suono coinvolgente.

Sei colorazioni disponibili per la carrozzeria

Inoltre, sulla parte frontale si notano i nuovi fari Full LED Matrix adattivi nella configurazione 3+3, che forniscono un fascio di luce antiabbagliante e adattabile per un’illuminazione ottimale in qualsiasi condizione.

Il lato estetico non viene trascurato, con cerchi in lega sportivi bruniti a cinque fori da 19” sulla Giulia e da 21” sulla Stelvio Quadrifoglio, nascondendo elegantemente pinze freno di colore rosso. Entrambe le vetture aggiornate possono essere rivestite in un’ampia gamma di colori, tra cui Rosso Etna, Verde Montreal, Blu Misano, Grigio Vesuvio, Nero Vulcano e il classico Rosso Alfa.

Grande attenzione anche all’abitacolo

Il lusso e il comfort non mancano all’interno dell’abitacolo dei due modelli, con rivestimenti in pelle nera e Alcantara, e un’innovativa finitura in 3D in carbonio che adorna cruscotto, pannelli delle portiere e tuner centrale.

Il volante è rivestito in pelle e Alcantara con cuciture nere e inserti in fibra di carbonio, aggiungendo un tocco di sofisticata eleganza. Inoltre, le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio sono dotate di un quadro strumenti aggiornato, un display TFT completamente digitale da 12.3 pollici con tre layout disponibili (Evolved Relax, Heritage e Race). Quest’ultimo è una configurazione esclusiva che mostra tutte le informazioni cruciali per i piloti più appassionati.

Le Alfa Romeo Giulia e della Stelvio Quadrifoglio 2024 dimostrano il costante impegno della storica casa automobilistica milanese nella creazione di vetture che incarnano una fusione di design, tecnologia e performance, rimanendo nel contempo accessibili per una vasta gamma di appassionati di auto.