Alfa Romeo B-SUV: sarà questo il suo design definitivo? [VIDEO RENDER]

Alfa Romeo B-SUV sarà la prossima grande novità della casa automobilistica del Biscione. Il modello sarà infatti svelato nel corso del prossimo anno, molto probabilmente nel primo semestre. Nei giorni scorsi sono apparse le prime immagini del veicolo, anche se al momento manca ancora la conferma ufficiale che si è trattato delle vere immagini del SUV, che non ha ancora un nome ufficiale. Sulla base di quelle immagini è stato realizzato un video render pubblicato dal canale di YouTube Mahboub1 che mostra quello che potrebbe essere il design definitivo di questo veicolo che sarà prodotto a Tychy in Polonia da Stellantis insieme a Jeep Avenger e Fiat 600.

Sarà questo il design definitivo della nuova Alfa Romeo B-SUV che vedremo nel 2024?

Nel video, Alfa Romeo B-SUV appare come una compatta dal design moderno e dinamico, con un frontale “chiuso” che riprende il muso di Alfa Romeo Tonale, ma con linee più spigolose e affilate. Questa vettura nascerà su piattaforma CMP dell’ex gruppo PSA e dovrebbe avere una lunghezza tra i 4,2 e i 4,3 m. L’auto avrà anche una versione completamente elettrica che sarà la prima auto di serie del Biscione a zero emissioni. La futura entry level del marchio dovrebbe avere un prezzo di partenza intorno ai 30 mila euro per la versione ibrida e di oltre 40 mila euro per l’elettrica.

Alfa Romeo B-SUV dunque sarà un modello fondamentale per il futuro del marchio specialmente in Europa dove veicoli di questo tipo vanno per la maggiore. A breve dovremmo conoscere il nome ufficiale di questo veicolo e altre sue caratteristiche. Vedremo dunque che novità ci saranno.