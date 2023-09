Alfa Romeo B-SUV: ecco il suo design alla luce delle foto trapelate [RENDER]

Alfa Romeo B-SUV è la prossima grande novità che attende la gamma della casa automobilistica del Biscione. Il suo debutto infatti è previsto nel corso del prossimo anno. Nei giorni scorsi hanno fatto molto scalpore alcune foto trapelate sul web, molto probabilmente per errore, che hanno mostrato la presunta versione di produzione del modello, molti mesi prima del suo debutto ufficiale.

Sarà così il nuovo Alfa Romeo B-SUV?

Al momento Alfa Romeo non ha smentito ne confermato si possa trattare proprio del suo futuro Alfa Romeo B-SUV, che come sappiamo sarà la nuova entry level della gamma dello storico marchio milanese oltre ad essere la prima auto di serie ad avere in gamma una versione completamente elettrica. Fatto sta che queste immagini hanno ispirato un render apparso sul web nelle scorse ore e pubblicato dal sito inglese Autocar che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo di questo atteso modello che vedremo nel corso del prossimo anno.

Ricordiamo che Alfa Romeo B-SUV, il cui nome dovrebbe essere svelato a breve, sarà prodotto su piattaforma CMP a Tychy in Polonia insieme a Jeep Avenger e Fiat 600 con cui condividerà molti componenti. Il suo prezzo di partenza dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 mila euro per la versione ibrida che sarà la entry level e oltre 40 mila euro per la versione completamente elettrica. Avrà dimensioni compatte ma comunque leggermente maggiori rispetto alle due auto di Fiat e Jeep.

Vedremo dunque se ariveranno ulteriori aggiornamenti a proposito di questo veicolo e soprattutto se sarà confermato che il suo design è proprio quello delle foto trapelate nei giorni scorsi.