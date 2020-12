Toyota Land Cruiser 300: in arrivo il nuovo modello di grandi dimensioni

Di Dario Montrone mercoledì 2 dicembre 2020

Ecco le ultime indiscrezioni sulla Toyota Land Cruiser 300, la nuova generazione della lussuosa variante di grandi dimensioni della iconica fuoristrada giapponese



Nel mese di aprile del 2021, stando a quanto riportato dall'edizione online della rivista giapponese Best Car, sarà svelata la nuova Toyota Land Cruiser 300. Quest'ultima rappresenterà la sostituta dell'attuale modello 200 di grandi dimensioni, commercializzato fino a qualche anno fa anche sul mercato europeo con la denominazione Land Cruiser V8.



Motori diesel e ibridi

A livello di motorizzazioni, la nuova Toyota Land Cruiser 300 sarà disponibile con il propulsore 3.3 V6 Turbodiesel da almeno 272 CV di potenza, affiancato dalla versione Hybrid a propulsione ibrida con il motore a benzina 3.5 V6 biturbo da 359 CV di potenza complessiva condiviso con l'ammiraglia Lexus LS. Attesa sul mercato europeo nel corso del 2022, la nuova Toyota Land Cruiser 300 condividerà la piattaforma con l'attuale modello 200, anche se sarà profondamente aggiornata in ogni componente tecnica.

Anche in chiave sportiva con la sigla GR?

Per quanto riguarda il futuro, anche la fuoristrada Toyota Land Cruiser 300 potrebbe essere proposta nella sportiva declinazione GR, portata in auge dalla coupé Supra e rappresentata al meglio dalla utilitaria Yaris, nonché destinata ad altri modelli della Casa di Nagoya come la compatta Corolla, la granturismo GR86 e il pick-up Hilux. L'inedita GR Land Cruiser dovrebbe condividere l'unità a benzina 5.0 V8 aspirata da 477 CV di potenza con la supercar Lexus LC, ma non è esclusa l'adozione del nuovo motore di pari alimentazione 4.0 V8 biturbo.