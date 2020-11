La Toyota GR Yaris vola al Nürburgring [Video]

Di Rosario Scelsi mercoledì 25 novembre 2020

Percorrendo un tratto più corto dell'inferno verde, la Toyota GR Yaris ha mostrato tutto il suo vigore prestazionale, con un tempo strepitoso.

La Toyota GR Yaris, durante un test non ufficiale, ha girato in meno di 8 minuti sul leggendario circuito del Nürburgring, dove ha fermato le lancette del cronometro sul tempo di 7'56", un riscontro di grandissimo spessore per un'auto compatta, in allestimento di serie.

La piccola sportiva giapponese, sviluppata da Gazoo Racing, porta su strada l'esperienza maturata dal marchio giapponese nel WRC. Che il suo apparato genetico sia molto vigoroso trova conferma nella performance messa a segno sulla pista tedesca. A scanso di equivoci, però, mettiamo subito in chiaro una cosa: il lap time non è stato siglato su tutti i 20.832 metri della Nordschleife del Nürburgring, considerato il circuito più esigente al mondo, ma nella sezione Bridge-to-Gantry dello stesso, che ne taglia circa 1.800 metri, riducendo la percorrenza a 19.100 metri. Il che equivale a un risparmio, sulla tabella di marcia, di circa 20-30 secondi rispetto all'estensione completa dell'anello nord.

Anche così, però, è facile intuire come la Toyota GR Yaris abbia fatto meglio di alcune vecchie supercar. Oltretutto, le condizioni in cui è stato ottenuto il tempo non erano delle migliori. Ricordiamo che il progetto di questa vettura è stato fortemente voluto dal presidente Akio Toyoda, per celebrare il successo del marchio fra i costruttori nel mondiale rally 2018. Al suo sviluppo hanno concorso i piloti del Team Gazoo Racing, cui va il merito di averne affinato le doti sportive e prestazionali. La spinta fa capo a un motore turbocompresso di 1.6 litri da 261 CV, che regala un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,5 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente a 230 km/h. Quattro le ruote motrici della Toyota GR Yaris, declinazione muscolare della nota citycar giapponese, che stupisce ancora una volta.