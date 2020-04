Toyota GR: il pick-up Hilux ed altre novità

Di Dario Montrone giovedì 2 aprile 2020

In arrivo nel 2023, l'inedito pick-up Toyota GR Hilux in chiave sportiva potrebbe condividere la meccanica con la nuova Land Cruiser 300



Sul web circolano nuove indiscrezioni sulle future novità di Toyota GR, la divisione sportiva della Casa di Nagoya che già propone i modelli GR Supra e GR Yaris. Nel corso del 2023, infatti, dovrebbe debuttare l'inedito Toyota GR Hilux, ovvero la versione sportiva della nuova generazione del famoso pick-up giapponese.

Il nuovo Toyota GR Hilux dovrebbe essere equipaggiato con il motore 3.0 V6 Turbodiesel da 272 CV di potenza e 650 Nm di coppia massima, abbinato ovviamente alla trazione integrale 4WD e condiviso con la nuova fuoristrada Toyota Land Cruiser modello 300. La nuova generazione del pick-up nipponico sostituirà il Toyota Tacoma a livello globale, mentre l'attuale generazione potrebbe essere proposta, nell'attesa, anche nella declinazione GR Sport.

Le altre novità sportive di Toyota GR

Oltre al pick-up GR Hilux, la divisione sportiva Toyota GR ha registrato anche la denominazione GR Corolla, inedita 'hot hatch' che dovrebbe adottare il propulsore a benzina 1.6 Turbo a tre cilindri da 261 CV di potenza e 360 Nm di coppia massima della GR Yaris, in abbinamento alla trazione anteriore per competere ad armi pari con la Volkswagen Golf GTI. Inoltre, è stata registrata anche la denominazione C-HR GR Sport per l'attuale generazione, in attesa della futura GR C-HR. Nel corso del 2021 debutterà la coupé granturismo GR 86, ma non è esclusa nemmeno l'ipotetica GR Prius. Infine, ogni modello di Toyota GR potrebbe essere proposto anche nella più sportiva declinazione GRMN ad alte prestazioni.