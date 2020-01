Toyota GR86: prime indiscrezioni sulla sostituta della GT86

Di Dario Montrone lunedì 13 gennaio 2020

In arrivo nel 2021, la seconda generazione della Toyota GT86 sarà commercializzata con la nuova sigla GR86.



Nonostante il debutto della nuova Toyota Supra, la Casa di Nagoya darà vita all'erede della coupé Toyota GT86. In arrivo nel 2021, la gemella della Subaru BRZ sarà proposta come Toyota GR86, in quanto sarà sviluppata dalla divisione sportiva Gazoo Racing del costruttore giapponese.

Molto probabilmente, la nuova Toyota GR86 sarà equipaggiata con il motore a benzina 2.4 Boxer Turbo da circa 260 CV di potenza, fornito da Subaru e abbinato alla trazione posteriore. Toyota, invece, metterà a disposizione la piattaforma modulare TNGA.

Esteticamente, la nuova Toyota GR86 rappresenterà l'evoluzione in chiave stilistica dell'attuale GT86. Maggiori attenzioni, invece, saranno dedicate all'abitacolo che avrà la configurazione a quattro posti veri. Infatti, è previsto il miglioramento in termini di qualità, versatilità e tecnologia. In seguito, non è affatto esclusa la cabriolet Toyota GR86 Convertible.