Salone di Ginevra 2020: tutte le novità di Renault, Dacia e Alpine

Di Dario Montrone mercoledì 19 febbraio 2020

Alla kermesse elvetica sono attese la concept car Renault Morphoz, la citycar elettrica di Dacia e due nuove versioni speciali della Alpine A110.



Il gruppo Renault ha confermato la propria presenza all'imminente Salone di Ginevra 2020, in programma il prossimo mese di marzo. Oltre alle novità del brand della Losanga, alla kermesse elvetica sarà presente anche il costruttore romeno Dacia ambasciatore del concetto 'low cost' nel mondo dell'auto e il glorioso brand sportivo Alpine.

Oltre alle già annunciate Twingo ZE a propulsione elettrica e Mégane Sporter E-Tech a propulsione ibrida anche Plug-In, Renault esporrà la concept car Morphoz anch'essa a propulsione elettrica, di cui è stato rilasciato il primo teaser ufficiale. Sarà presente anche la Renault Kangoo ZE Concept, la concept car - sempre a propulsione elettrica - che anticipa la terza generazione della multispazio in arrivo entro fine anno.

Tuttavia, la maggiore novità riguarderà Dacia che presenterà, in anteprima mondiale, la citycar a propulsione elettrica, anche se allo stadio di show car. Inoltre, sarà svelata anche la gamma della versione speciale 15th Anniversary in serie limitata - per celebrare i quindici anni di commercializzazione della Casa di Pitesti sul mercato europeo - e la nuova gamma Eco-G a GPL con il motore a benzina 1.0 TCe da 100 CV di potenza.

Infine, al Salone di Ginevra 2020 sarà presente anche Alpine con la show car A110 SportsX, già esposta lo scorso mese di gennaio all'evento Festival Automobile International 2020, affiancata da due nuove versioni speciali della coupé Alpine A110.