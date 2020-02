Alpine A110: in arrivo i modelli A110R ed A110T?

Di Dario Montrone martedì 11 febbraio 2020

La Alpine A110R dovrebbe avere la potenza di oltre 300 CV e il cambio meccanico, mentre la A110T potrebbe essere la variante spider.



Dopo la A110S da 292 CV di potenza, la gamma della sportiva Alpine A110 dovrebbe essere ampliata anche ai modelli A110R ed A110T che dovrebbero essere esposti come concept car all'imminente Salone di Ginevra 2020, in programma il prossimo mese di marzo. Recentemente, invece, è stata svelata la show car Alpine A110 SportsX in esemplare unico.

La nuova Alpine A110T rappresenterà la variante spider in stile 'targa', quindi dotata di tetto rimovibile. Molto probabilmente, sarà proposta solo nell'allestimento Légend, con il motore a benzina 1.8 TCe da 252 CV di potenza abbinato al cambio automatico a doppia frizione EDC a sette rapporti. Tuttavia, per compensare l'assenza del tetto fisso, la massa incrementerà rispetto al modello standard A110.

La nuova Alpine A110R, invece, sarà la declinazione 'radicale' della coupé del costruttore di Dieppe. Infatti, il propulsore a benzina 1.8 TCe sarà più potente rispetto al modello A110S, quindi supererà la soglia dei 300 CV di potenza. Inoltre, per soddisfare le richieste esigenti dei puristi del brand francese, potrebbe essere abbinato al cambio meccanico.

La massa della nuova Alpine A110R sarà alleggerita di ulteriori 50 kg, grazie ad alcuni interventi mirati come il cofano e il diffusore in carbonio, gli ammortizzatori sportivi Ohlins e i freni a disco in carboceramica. Infine, questa versione speciale sarà in serie limitata, in quanto la produzione totale ammonterà a soli 250 esemplari.