Festival Automobile International 2020: Alpine A110 SportsX

Di Dario Montrone mercoledì 29 gennaio 2020

Ecco la show car Alpine A110 SportsX con l'assetto rialzato di 60 millimetri, prodotta in esemplare unico e non destinata alla vendita.

Al Festival Automobile International 2020, in programma a Parigi da oggi fino a domenica 2 febbraio, è stata esposta la show car Alpine A110 SportsX, esemplare unico della coupé transalpina che prefigura l'ipotetica versione in stile SUV coupé. Infatti, rispetto alla declinazione standard, ha la larghezza maggiore di 80 millimetri e l'assetto rialzato di 60 millimetri.

La show car Alpine A110 SportsX è dedicata alla versione da rally della storica A110 degli anni '60 e '70, nel cui palmares figura la vittoria al Rally di Monte Carlo del 1973. Anche se realizzata come 'One Off' e, perciò, non destinata alla commercializzazione sul mercato, questa show car potrebbe incontrare i favori del pubblico se venduta con la sigla A110X nella configurazione di serie.

Inoltre, il redivivo brand Alpine è presente alla kermesse francese con la nuova A110S da 292 CV di potenza e 1.114 kg di massa, affiancata dalla storica A110 1300 del 1971. Infine, sono esposti anche gli esemplari di Alpine A110 1800 GP4 del 1972 e A210 che partecipò alla 24 Ore di Le Mans dal 1966 al 1969, nonché la concept car Alpine Vision Gran Turismo già svelata all'edizione 2015 del Festival Automobile International di Parigi.