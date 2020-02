Dacia: la nuova gamma Eco-G a benzina e GPL

Di Dario Montrone lunedì 17 febbraio 2020

L'utilitaria Dacia Sandero, la station wagon Logan MCV e la SUV compatta Duster sono disponibili nella nuova versione Eco-G a GPL.



Anche sul mercato italiano è disponibile la nuova gamma Eco-G di Dacia, composta dai modelli Sandero, Logan MCV e Duster con la doppia alimentazione a benzina e GPL. Tutti sono equipaggiati con il nuovo motore 1.0 TCe da 100 CV di potenza e 170 Nm di coppia massima, abbinato al cambio meccanico a cinque marce.

L'utilitaria Dacia Sandero Eco-G, in vendita da 11.400 euro, è disponibile in due configurazioni: Streetway, con l'allestimento Comfort e Stepway, quest'ultima riconoscibile per lo stile da SUV della carrozzeria e proposta sia nell'allestimento Access che nell'allestimento Comfort.

Da 12.250 euro, invece, parte il listino prezzi della station wagon Dacia Logan MCV Eco-G, la cui gamma comprende la declinazione standard con gli allestimenti Essential e Comfort, nonché la versione Stepway anch'essa con lo stile da SUV della carrozzeria.

Infine, la configurazione Eco-G è prevista anche per la SUV compatta Dacia Duster, il cui prezzo base ammonta a 14.150 euro, mentre la relativa gamma è declinata negli allestimenti Essential, Comfort e Prestige. Sostituisce la precedente versione a GPL, con il propulsore a benzina 1.6 SCe aspirato da 115 CV di potenza.