Dacia Sandero Stepway: le foto spia della nuova generazione

Di Dario Montrone martedì 18 febbraio 2020

Proseguono i test di collaudo per la terza generazione della Dacia Sandero, disponibile anche nella confermata versione Stepway con lo stile da SUV della carrozzeria.

Ecco le foto spia della nuova Dacia Sandero Stepway, attesa assieme alla versione standard al prossimo Salone di Parigi 2020, in programma nel mese di ottobre. Esteticamente, sarà riconoscibile per lo stile da SUV che ha caratterizzato anche le due precedenti generazioni, con l'assetto rialzato, le protezioni in plastica grezza e i mancorrenti sul tetto.

Come la terza generazione della utilitaria Dacia Sandero, anche la declinazione Stepway condividerà la piattaforma modulare CMF-B con la nuova Renault Clio. Inoltre, stando alle immagini dell'abitacolo, è previsto anche il nuovo sistema multimediale con il display touch screen centrale di grandi dimensioni.



Per quanto riguarda le motorizzazioni, per la nuova generazione della Dacia Sandero Stepway saranno confermati il propulsore a benzina 1.0 SCe aspirato da 75 CV di potenza, il motore di pari alimentazione 1.0 TCe sovralimentato da 90 CV di potenza e l'unità diesel 1.5 BluedCi da 95 CV di potenza, più la versione Eco-G con il motore 1.0 TCe a GPL da 100 CV di potenza.

Inoltre, la nuova Dacia Sandero Stepway - il cui debutto ufficiale sul mercato europeo è quasi certamente previsto nel corso del 2021 - potrebbe essere proposta anche con il propulsore a benzina 1.3 TCe da 115 CV o 130 CV di potenza. Tuttavia, la maggiore novità sarà rappresentata dall'inedita configurazione MHEV a propulsione ibrida 'mild hybrid'.