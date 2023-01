Ecco i video più belli di Ken Block

Ken Block ha regalato per anni emozioni speciali agli appassionati, con strepitosi video automobilistici. Purtroppo la sua esistenza terrena è giunta all’epilogo. Il 2 gennaio è morto a Park City, nella contea di Summit e di Wasatch (Utah) per un incidente in motoslitta.

Un personaggio di fama mondiale

Ken Block era nato a Long Beach, il 21 novembre 1967. Aveva 55 anni. Tutti lo conoscono per i filmati della serie Gymkhana, nei quali offriva una trama di funambolismi mozzafiato, degni del calibro del personaggio. Vigorosi colpi di gas, attacchi continui alla leva del freno a mano e manovre di alto pilotaggio creavano una miscela spettacolare di drifting, donut, salti e altre acrobazie tipiche del suo repertorio, con un controllo sempre al centimetro. Ogni suo video era destinato a diventare virale, per le scariche di adrenalina regalate.

La formula vincente di Ken Block

Fu la serie Gymkhana il suo cavallo di battaglia. All’inizio prese forma per pubblicizzare la sua azienda di scarpe DC Shoes, ma poi diventò essa stessa un prodotto redditizio. Il format gli diede presto grandissima visibilità, rendendolo popolare molto più di quanto non avesse saputo fare la sua carriera nei rally. Per molti Block è diventato un’icona. Oggi la sua formula vincente viene imitata da altri, ma lui si è fissato nell’immaginario collettivo più dei “rivali”. Quando si pensa agli show a quattro ruote, il pensiero corre sempre a Ken Block, in tutti i continenti. Anche la figlia Lia, che ha soli 16 anni, promette bene in questo ambito. Purtroppo il destino le ha tolto prematuramente il padre che, qui, vogliamo ricordare con alcuni dei suoi video più spettacolari di sempre.

Gymkhana 1

Gymkhana 2

Gymkhana 3

Gymkhana 4

Gymkhana 5

Gymkhana 6

Gymkhana 7

Gymkhana 8

Gymkhana 9

Gymkhana 10

Climbkhana 1

Climbkhana 2

Electrikhana Ken Block