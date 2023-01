Motorsport: Ken Block ci ha lasciato

Il motorsport piange un funambolo che ha trovato la sua dimensione nell’arte di stupire al volante. Ken Block ci ha lasciati in maniera inaspettata, mentre era su una motoslitta. Un incidente nello Utah si è rivelato fatale per il talento californiano che si è spento a 55 anni.

Motorsport: Ken Block il pilota star di YouTube

Il canale YouTube di Ken Block ne raccoglie le gesta al volante di auto uniche, incredibili, con le quali ha mostrato un volto nuovo del motorsport, realizzando video a dir poco pazzeschi. Se il web si è subito innamorato delle sue prodezze, la TV non è stata da meno, e le sue ospitate a Top Gear ne sono una conferma.

Ken Block amato dalle case automobilistiche

Tante le case che lo hanno supportato, troviamo nomi che hanno segnato la storia del motorsport: dalla Subaru, all’Audi, passando per la Ford. Ken Block era il testimonial perfetto, il comunicatore adrenalinico per eccezione. Come un vero pioniere è passato dalle auto termiche alle elettriche ma sempre a modo suo: di traverso.

Un pilota ma anche un imprenditore

Nel mezzo delle sue acrobazie, Ken Block ha pensato bene anche di dar sfogo al suo lato imprenditoriale, lanciando il Brand DC Shoes, poi acquistato da Quicksilver per 87 milioni di dollari. Tra le sue creazioni anche Hoonigan Industries che, su di lui ha lasciato questo messaggio: “Ken era un visionario, un pioniere e un’icona. E, cosa più importante, un padre e un marito. Ci mancherà incredibilmente. Per favore, rispettate la privacy della famiglia in questo momento mentre sono in lutto”.

In tanti attendevano un nuovo filmato a bordo di un’auto iconica, la Lancia Delta Integrale, nello specifico la Delta Safarista di Amos. Una suggestione che era trapelata sul web giorni fa, ma che purtroppo non potrà concretizzarsi. Peccato, insieme sarebbero stati incredibili!