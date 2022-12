Ken Block guiderà la Delta Safarista di Amos nella prossima Gymkhana?

Ken Block è passato da Ford ad Audi relativamente di recente e ha già recitato in uno dei suoi video acrobatici con l’Audi S1 ​​​​Hoonitron. Tuttavia il famoso pilota di rally ha lasciato intendere sui social che potrebbe fare la sua prossima Gymkhana con una Lancia Delta Integrale, un’auto che avrebbe uno stile retro-futuristico e che è lontana dal suo attuale accordo con il Marchio automobilistico tedesco.

L’annuncio su Facebook

Block ha infatti annunciato attraverso il suo profilo Facebook che gli è stato offerto di immergersi in un nuovo progetto cinematografico a bordo della mitica sportiva Lancia. Ciò ha suscitato l’interesse dei suoi fan di tutte le nazionalità, ai quali non dispiacerebbe se la prossima azione del pilota americano si allontanasse dalle auto elettriche (l’Audi S1 ​​Hoonitron è elettrica) e puntasse su un classico cult come l’Integrale.

Ed è stato lo stesso Block ad approfittare della presentazione di un nuovo sponsor per annunciare questo ipotetico video con una Delta Integrale:

“Hoonigan Racing e il mio nuovo partner Ginengine (gin biologico al 100%, derivato interamente da ingredienti italiani), vogliono che la mia prossima creazione sia questa Lancia Delta Integrale retro-moderna per un divertente progetto cinematografico. Cosa ne pensi?“.

La risposta è stata molto positiva, visto che in poco più di 10 giorni ha già accumulato più di 22.000 like e 1.300 commenti, per lo più chiedendo che la Gimkana diventi realtà con l’iconica Lancia Delta Integrale.

La versione personalizzata per la Gymkhana

Tutti gli occhi sono puntati sulla Lancia Delta Integrale che fa capo a questo articolo. Mostra la livrea da corsa di Ken Block, così come il suo numero (43). Dispone inoltre di cerchi da rally dal design asimmetrico in cui quelli anteriori sono parzialmente carenati per migliorare il raffreddamento dei freni. È dotato di pneumatici chiodati, specchietti da corsa e un’ala posteriore situata sul tetto.

La Delta Safarista

Una Delta Integrale definita “retro-moderna” significa che sarebbe un veicolo rivisto e migliorato con tecnologie e materiali moderni per migliorarne le prestazioni. Quello nell’immagine infatti non è un veicolo qualsiasi, è una Delta Safarista prodotto dall’azienda italiana Automobili Amos, con carrozzeria rialzata, due porte e un motore potenziato fino a 330 CV di potenza.

Sono previste solo 10 unità da produrre con un prezzo di 570.000 euro, anche se chissà se potrebbe non esserci un’unità numero 11 per Ken Block in arrivo? Solo il tempo risolverà questo mistero, mentre dobbiamo aspettare.