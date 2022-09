Ken Block: show con l’Audi Turbo Monster [Video]

Quando Ken Block si mette al volante di un’auto, lo spettacolo è assicurato. Nel video odierno possiamo ammirare l’azione del noto pilota e stuntman americano, seduto al posto guida della sua Audi Turbo Monster. Evitate di cercare nel listino storico della casa dei “quattro anelli”, non troverete nulla: il modello è una replica della Sport Quattro originale, anche se sfrutta buona parte della componentistica Made in Ingolstadt.

Turbo Monster volante

Si tratta di un missile ruotato, capace di performance stellari, con la forza dei 730 cavalli erogati dal motore sovralimentato a cinque cilindri in linea da 2.5 litri. Il debutto di questo esemplare avvenne al Ring Leaders 2021 di Hoonigan, ma un anno di messa a punto ha elevato notevolmente la finezza caratteriale e l’incisività dinamica.

Azione spettacolare

Per mettere in risalto le doti di questa Turbo Monster in stile Sport Quattro, Ken Block l’ha messa alla frusta al Willow Springs Raceway, nel sud della California. Ne deriva una trama di funambolismi mozzafiato, degni del calibro del personaggio. Vigorosi colpi di gas, uso continuo del freno a mano e altre manovre di alto pilotaggio hanno dato vita ad una miscela di drifting, donut, salti e altre acrobazie tipiche del repertorio del protagonista delle riprese.

Ken Block ha il pieno controllo

La potenza è esuberante. Controllarla al centimetro non è roba da tutti. Il driver statunitense, per le imprese immortalate nel video, ha scelto una replica dell’Audi Sport Quattro, creata da LCE Performance. In linea con la tradizione dei “quattro anelli”, anche qui c’è la trazione integrale. Questa non rende meno scenografica l’azione, che brucia in pochi minuti un treno di pneumatici. I gommisti ringraziano, come gli appassionati, che possono vivere dei fotogrammi inebrianti, la cui trama evoca il ricordo di una vettura diventata un autentico mito delle corse.