Drag race Audi: RS3 VS Sport Quattro S1 Gruppo B [Video]

Tra le vetture del Quattro Anelli più iconiche c’è sicuramente l’Audi Sport Quattro S1 Gruppo B, quella che ha dato vita alla leggenda del 5 cilindri che oggi troviamo anche sull’Audi RS3. Ma la bomba da rally del passato come se la cava nel confronto con la sportiva stradale attuale, sempre con il cuore a 5 cilindri? La risposta l’ha fornita un video di CarWow, che ha eseguito diverse sfide con l’Audi RS3 Sedan per valutarne le differenze.

Audi RS3 Sedan: cilindrata più grande e massa superiore

Con tutte le evoluzioni tecniche del caso, l’Audi RS3 Sedan monta un 5 cilindri da 2,5 litri capace di erogare 400 CV e 500 Nm di coppia massima. La sua rivale nel video, la cattivissima Audi Sport Quattro S1 Gruppo B ha un cuore con lo stesso frazionamento, ma da 2,1 litri, però la sua potenza è superiore di 100 CV, quindi mette a terra 500 CV, ma la coppia è inferiore di 20 Nm, ed è di 480 Nm. Le differenze con la RS3 però, oltre ad una carrozzeria figlia di esigenze diverse, riguardano il peso. L’auto da corsa, come è possibile intuire, ha un massa inferiore, nello specifico di circa 500 kg.

Audi RS3 Sedan: in pista non delude

L’Audi RS3 nel confronto con la sua illustre antenata si difende bene, ma la domanda che tutti vi starete facendo è: vince? Questo non possiamo dirvelo, ma continuando a scrivere il rischio spoiler è decisamente alto. Comunque, è divertente osservare la sfida tra un’automatica a doppia frizione ed una vettura con un manuale da competizione, seppur realizzato per un’epoca differente. Percepire le sensazioni che le due auto riescono ad emanare, e valutare le performance rapportandole alle diverse destinazioni d’uso. A questo punto non vi resta che godervi lo spettacolo, e vivere qualche minuto di leggerezza automobilistica in cui si mescolano curiosità ed adrenalina. La coppia insieme è alquanto esotica ma di sicuro impatto scenico.